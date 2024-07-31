حكومة السوداني:لن نسمح لأمريكا باستهداف حشد كتائب حزب الله وسنرد “بقوة” على ذلك!!

حكومة السوداني:لن نسمح لأمريكا باستهداف حشد كتائب حزب الله وسنرد “بقوة” على ذلك!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حَمّل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، قوات التحالف الدولي المسؤولية عن تداعيات “الاعتداء السافر” الذي ارتكبته تلك القوات باستهداف مواقع تابعة للحشد الشعبي في جرف الصخر، مؤكداً أن العراق سيتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية المناسبة لحفظ حقوقه، وكل ما من شأنه أن يؤكد أمنه وسيادته على أراضيه وحمايتها.وقال رسول في بيان ، إنه “على الرغم من كل الجهود عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، والجهود المبذولة من اللجان الفنية العسكرية العليا، والتوصّل إلى مراحل متقدمة من إنهاء ملف تواجد وعمل قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش بالعراق، والتحوّل إلى علاقة أمنية ثنائية مبنية على الاحترام المتبادل وتأكيد سيادة العراق وأمنه، إلّا أن قوات التحالف الدولي أقدمت على جريمة نكراء واعتداءٍ سافر بعد أن استهدفت، وبطائرات مقاتلة قادمة من خلف الحدود، على مواقع تابعة للحشد الشعبي وتحديدا حشد كتائب حزب الله ، في الساعة 2245 من يوم الثلاثاء 30 تموز الجاري، مما أدى إلى “استشهاد ” عدد من منتسبي الحشد الشعبي، وجرح عدد آخر منهم دون أي مبرر لهذا الفعل العدواني المتهوّر غير المسؤول”.وأضاف أن “هكذا تجاوزات خطيرة وغير محسوبة النتائج من شأنها أن تقوّض، وبدرجة كبيرة، كل الجهود وآليات وسياقات العمل الأمني المشترك لمحاربة داعش في العراق وسوريا، كما من شأنها أن تجرّ العراق والمنطقة برمتها إلى صراعات وحروب وتداعيات خطيرة، لهذا نحمّل قوات التحالف الدولي المسؤولية الكاملة لهذه التداعيات بعد أن أقدَمت على هذا العدوان الغاشم”.

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