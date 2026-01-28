خواء..زعيم ميليشيا:لن نسمح لترامب بمنع “المجاهد المالكي” من تولي رئاسة الحكومة المقبلة!!

خواء..زعيم ميليشيا:لن نسمح لترامب بمنع “المجاهد المالكي” من تولي رئاسة الحكومة المقبلة!!
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ميليشيا كتائب سيد الشهداء الإيراني الأصل المدعو هاشم بنيان، اليوم الأربعاء، أن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب إزاء ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء يُعد تدخلاً مباشراً وسافراً في الشأن العراقي.وقال الولائي، في تدوينة له اليوم، إن “المجرم الذي اغتال قادة النصر جسدياً، يريد إعادة الكرّة باغتيال المالكي سياسياً”، في إشارة إلى المواقف الأميركية الرافضة لترشيح المالكي.وأضاف أن “هذا التدخل السافر هو نسف للتجربة الديمقراطية بعد عام 2003!!!، واختطاف لرأي الزعامة الإطارية المجاهدة وامر خامنئي.

