دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإنهاء عضوية النائب(هيبت الحلبوسي)

دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإنهاء عضوية النائب(هيبت الحلبوسي)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضوي مجلس النواب رعد الدهلكي وباسم خشان بانهاء عضوية رئيس لجنة الطاقة النيابية هيبت الحلبوسي.واظهرت وثائق ان الدهلكي وخشان رفعا دعوتين منفصلتين لدى المحكمة الاتحادية يطالبان فيهما إنهاء عضوية القيادي في حزب تقدم رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي من مجلس النواب.

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