مسؤول كردي في الإقليم يطالب إسرائيل بعدم فضح علاقة الأكراد بها

مسؤول كردي في الإقليم يطالب إسرائيل بعدم فضح علاقة الأكراد بها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف موقع “مكان” العبري، اليوم الاثنين، عن مضمون رسالة بعث بها “مسؤول بارز” في إقليم كردستان العراق إلى الكيان الصهيوني.ونقل الموقع عن المسؤول البارز الذي لم يُصرّح بهويته، القول إنه “تم نقل رسائل إلى إسرائيل مفادها أن دعمها العلني للأكراد في سوريا ضار ويصب في مصلحة أطراف متطرفة وإيران”.وأضاف الموقع أن “المسؤول الكردي حذر من أن التصريحات الإسرائيلية العلنية الداعمة للأكراد في سوريا تعرض الأكراد لخطر فقدان مكانتهم الإقليمية”.وبحسب الموقع العبري فقد أشار المسؤول الكردي إلى أن “مثل هذه التصريحات قد تظهر الأكراد كمتعاونين مع إسرائيل، وهو ما قد ينعكس سلبا على وضعهم في المنطقة”.

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