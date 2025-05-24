مصادر مطلعة:السوداني “يفاوض” ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية لإطلاق سراح الإسرائيلية المختطفة تسوركوف

مصادر مطلعة:السوداني “يفاوض” ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية لإطلاق سراح الإسرائيلية المختطفة تسوركوف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر أمنية، اليوم السبت (24 أيّار 2025)، بأن السوداني ” يفاوض” ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية لإطلاق سراح الإسرائيلية المختطفة إليزابيث تسوركوف.وذكرت المصادر، أن “هناك مساعٍ جادة لإطلاق الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف المختطفة منذ 2023 إلا ان كتائب حزب الله تطالب بمبلغ  20 مليون دولار مقابل إطلاق سراحها “، وأشارت المصادر إلى أن “هناك مقترحًا بنقل الباحثة الإسرائيلية تسوركوف إلى جهة محايدة قبل تسليمها لتجنب أي إحراج داخلي”.

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