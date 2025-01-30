مصدر أمني: إلقاء القبض على سكرتير رئيس الجمهورية بجريمة الرشوة

مصدر أمني: إلقاء القبض على سكرتير رئيس الجمهورية بجريمة الرشوة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، بالإطاحة بسكرتير رئيس الجمهورية بتهمة الرشوة من قبل هيئة النزاهة.وقال المصدر ، إن “فريقا من هيئة النزاهة تمكن من إلقاء القبض على (جالاك صباح عمر) الذي يعمل سكرتيرا لرئيس الجمهورية”.وأضاف ان “المتهم اقدم على تلقي رشى من أحد المواطنين مقابل وعد كاذب بإخراج أحد المتهمين من السجن”.

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