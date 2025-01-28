مصدر حكومي: السوداني سيوقع مع مصر (11) اتفاقية لخدمة اقتصادها

مصدر حكومي: السوداني سيوقع مع مصر (11) اتفاقية لخدمة اقتصادها
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بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مصدر حكومي مسؤول ، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بغداد.ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي العراق، غدا الأربعاء، الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية. وقال المصدر؛ أن زيارة مدبولي تأتي للمشاركة مع رئيس الحكومة العراقية في رعاية توقيع 11 مذكرة تفاهم متفق عليها في مختلف المجالات تشمل التعاون الدبلوماسي، النقل، التقييس والسيطرة النوعية، تعظيم التجارة، الزراعة، والصناعة ومذكرة تبادل الخبرات الأكاديمية في مختلف المجالات، مذكرات تفاهم في المجال الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه؛ أن مدبولي سيناقش مع السوداني أمن واستقرار المنطقة بعد المتغيرات في سوريا وغزة ولبنان.وأشار إلى ان لجنة الخبراء المشتركة بين البلدين أبدت ملاحظاتها على مذكرات التفاهم وتم الانتهاء من إعداد هذه المذكرات، وبالتالي تم الاتفاق على توقيعها. ولفت إلى أن اللجنة المشتركة تضم من الجانب العراقي ستار الجابري وكيل وزير التجارة وممثلين عن الوزارات المختصة وخبراء في الاقتصاد والقطاع الخاص ومن الجانب المصري أيضا خبراء على مستوى عالي لتنضيج تلك المذكرات ، وتستهدف مصر زيادة حجم صادراتها للعراق بنحو 41% إلى مليار دولار خلال العام 2025،

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