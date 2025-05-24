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مصادر مطلعة:السوداني “يفاوض” ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية لإطلاق سراح الإسرائيلية المختطفة تسوركوف
تهريب المال العام له أوجه متعددة ..استيراد “احجار كريمة”!!
السوداني يخاف ان يفتح فمه أمام إيران بشأن قطعها المياه عن العراق وكذلك مع تركيا
رئاسة الجمهوية: إيران وتركيا وراء شحة المياه في العراق
نائب:الحكومة غير جادة بإرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان
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تهريب المال العام له أوجه متعددة ..استيراد “احجار كريمة”!!
السوداني يخاف ان يفتح فمه أمام إيران بشأن قطعها المياه عن العراق وكذلك مع تركيا
رئاسة الجمهوية: إيران وتركيا وراء شحة المياه في العراق
نائب:الحكومة غير جادة بإرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان
لجنة التحقيق في فساد محافظ البصرة :مليارات الدولارات سرقت من قبل (العيداني) وفساده خارج الوصف
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مصادر مطلعة:السوداني “يفاوض” ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية لإطلاق سراح الإسرائيلية المختطفة تسوركوف
تهريب المال العام له أوجه متعددة ..استيراد “احجار كريمة”!!
لجنة التحقيق في فساد محافظ البصرة :مليارات الدولارات سرقت من قبل (العيداني) وفساده خارج الوصف
مفوضية الانتخابات:السوداني خالف الدستور في تحالفه الانتخابي مع رئيس هيئة الحشد الشعبي
وزارة الكهرباء:زيادة ساعات القطع الكهربائي بسبب انخفاض واردات الغاز الإيراني خلافا للعقود المبرمة معها
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- اذاعة INN