نائب:الحلبوسي احترقت ورقته جراء افعاله

نائب:الحلبوسي احترقت ورقته جراء افعاله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد عضو مجلس النواب، جاسم العطواني، اليوم الخميس، على أحد قيادات حزب تقدم بشأن إمكانية عودة محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، فيما أكد وجود تفاهمات سنية متقدمة لاختيار مرشح للمنصب.وقال العطواني، في حديث  صحفي، إن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن إنهاء عضوية محمد الحلبوسي، من رئاسة رئيس مجلس النواب، بات وملزم لكافة السلطات، وهو ما يؤكد عدم وجود إي أمكانية لعودة الحلبوسي مجدداً لقبة البرلمان”.وأضاف، أن “أعضاء مجلس النواب عقدوا جلسة استثنائية لاختيار رئيس برلمان جديد بدلاً عن الحلبوسي، وهذا الامر حسم الملف بشكل نهائي”، لافتاً الى أن “موضوع العودة لا يمكن أن يمضي باي صورة”.وأوضح عضو مجلس النواب، أن “هناك تفاهمات متقدمة بين القوى السياسية السنية لاختيار مرشح مناسب لرئاسة البرلمان، وتقديم العديد من الأسماء لاختيار أحدهم داخل قبة البرلمان، او الاتفاق على مرشح واحد”.وكان القيادي بتحالف تقدم، النائب هيبت الحلبوسي، قد أكد، أن رئيس الحزب، محمد الحلبوسي، سيعود إلى مكانه بحكم الدستور، وإن كان لهم كلام آخر فلدينا كلام آخر أيضا، مستدركاً: “أقول للعقلاء من شركائنا في البلد راجعوا الدستور الذي كتبتموه أنتم “وخلونا بيت واحد لا تطشرونا”.

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