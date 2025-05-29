نائب إطاري:”إيران غير مهيمنة على العراق” ههههههههههههههههههههههه

نائب إطاري:”إيران غير مهيمنة على العراق” ههههههههههههههههههههههه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، الخميس، ان “دعوة بعض النواب في مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات على العراق، ليست بالجديدة، وهذه الدعوات بعيدة عن توجهات الإدارة الامريكية، وهي دعوات إعلامية”، مؤكداً أنه “لا توجد أي هيمنة إيرانية على العراق، وأن قراراته والعلاقات مع إيران كحال باقي دول المنطقة والعالم”.وأضاف الموسوي أن “الولايات المتحدة الأمريكية تريد علاقات جيدة مع العراق لأهميته في المنطقة والعالم، ولا توجد أي نية لفرض أي عقوبات عليه”، معتبراً أن “هذه الدعوات تبقى دعوات اعلامية ليس لها أي قيمة حقيقية”.يشار إلى أن عضوين جمهوريين في الكونغرس الأمريكي كانا قد وجّها أمس الأربعاء، دعوة لفرض عقوبات فورية على العراق، متهمَين حكومة بغداد بالخضوع للنفوذ الإيراني، وداعيين إلى تجميد المساعدات الأمريكية لحين اتخاذ إجراءات للحد من ما وصفاه بـ”الهيمنة الإيرانية المتزايدة” على مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية. يذكر ان العراق تحت الحكم الإيراني منذ 2003  وما زالت.

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