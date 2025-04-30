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وزير النفط الإيراني:نفط وغاز العراق خاضغ لسيطرتنا المطلقة
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نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
مصدر حكومي: السوداني “يدرس” إلغاء موازنة 2025 بسبب العجز المالي الكبير
وزير النفط الإيراني:نفط وغاز العراق خاضغ لسيطرتنا المطلقة
البرلمان العراقي يطالب المحكمة الاتحادية برد دعوى السوداني ورشيد في منح قناة خور عبدالله العراقية للكويت
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
مصدر حكومي: السوداني “يدرس” إلغاء موازنة 2025 بسبب العجز المالي الكبير
وزير النفط الإيراني:نفط وغاز العراق خاضغ لسيطرتنا المطلقة
زيباري: جيش الإقليم سيكون له (11) فرقة!
البرلمان العراقي يطالب المحكمة الاتحادية برد دعوى السوداني ورشيد في منح قناة خور عبدالله العراقية للكويت
-
- اذاعة INN