بالوثيقة..كتلة إشراقة كانون ترفض زيادة رواتب النواب

بالوثيقة..كتلة إشراقة كانون ترفض زيادة رواتب النواب
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفضت كتلة إشراقة كانون النيابية زيادة رواتب النواب ومخصصاتهم وطلبت من رئاسة البرلمان الايعاز إلى الدائرة المالية بعدم إدراج اسمائهم في الزيادة وكما مبين في الكتاب أدناه… 

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