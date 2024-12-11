أردوغان:وحدة الأراضي العراقية أمر مهم جداً لتركيا

أردوغان:وحدة الأراضي العراقية أمر مهم جداً لتركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، أن وحدة الأراضي العراقية أمر مهم جدا لتركيا، فيما أشار إلى أن سياسة بلادها طوال الـ13 عاما الماضية بشأن سوريا أثبتت جدارتها.وقال أردوغان في كلمة ، إن”وحدة الأراضي السورية أمر مهم جدا لتركيا وكذلك وحدة الأراضي العراقية”.وأضاف، أن”سياسة بلاده طوال الـ13 عاما الماضية بشأن سوريا أثبتت جدارتها وهناك العديد من التحديات التي تواجه أشقاءنا السوريين بشأن إعادة بناء بلدهم”.وتابع: “نتمنى أن تشمل الإدارة السورية الجديدة الجميع وكل أطياف الشعب السوري”.

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