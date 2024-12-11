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مصدر سياسي ينفي وجود (ماهر الأسد) في العراق
نائب:تقرير تقييم الحكومة سيقدم بعد العطلة التشريعية
العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين ودعم خيارات الشعب السوري في الاستقرار والتطور
أردوغان:وحدة الأراضي العراقية أمر مهم جداً لتركيا
حزب بارزاني يرفض عقد جلسات برلمان الإقليم إلا بعد التوافق السياسي
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اليوم..أسعار صرف الدولار =151500 ديناراً
تقرير اجنبي:على حكومة العراق خلق 350 ألف وظيفة سنوياً للتعامل مع التزايد السريع في عدد العاطلين
اليوم ..أسعار الدولار=151750 ديناراً
المالية النيابية:تعديل موازنة 2025 تشمل فقرة واحدة
نائب:تأجيل القراءة الثانية لقانون الموازنة ما بعد العطلة التشريعية لإشباعها عدلاً
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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مسيلمة الإطار: من مقاتلة جبهة تحرير الشام إلى الترحيب بالوضع الجديد لسوريا
حكومة العراق من الدفاع عن بشار الأسد ومقاتلة الإرهابيين إلى الترحيب بالتغيير الجديد
السوداني:إيران والعراق وسوريا ثلاثة أجسده في روح واحدة
خبير قانوني:قانون العفو العام يشمل الإرهابيين وسراق المال العام وكافة الجرائم الجنائية وغيرها
مصدر سياسي:طهران أبلغت واشنطن عن طريق حكومتها في العراق بدعمها لنظام بشار الأسد
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