العامري ” زعلان” على مقتل قيادي في حزب الله اللبناني

العامري ” زعلان” على مقتل قيادي في حزب الله اللبناني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبر زعيم منظمة بدر الإيرانية  المدعو هادي العامري، الأربعاء، عن استنكاره للقصف الصهيوني على أهداف حزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية من بيروت.وقال العامري في بيان، “نعرب عن كامل استنكارنا وبالغ شجبنا للعدوان الصهيوني البغيض على أهداف مواقع حزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية من بيروت العزة والتحدي ومقتل القيادي فؤاد شكر”.وأضاف، ان “تلك الممارسات العدوانية الصهيونية، انما هي محاولات خائبة، يسعى من خلالها العدو للتغطية على هزائمه الكبيرة على مختلف الجبهات، ولصرف نظر المجتمع الدولي عن جرائمه النكراء بحق المدنيين في غزة الصمود والإباء”. وتابع: “كما نجدد وقوفنا الكامل الى جانب قوى المقاومة الإسلامية بوجه العدوان الصهيوني والأطراف الداعمة له، وتأكيدنا الراسخ لأحقية منهج المقاومة في الدفاع عن الحق والعدل والكرامة”.

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