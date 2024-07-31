تقرير أمريكي:العراق بلد الاتجار بالبشر وإفلات مافيات الحشد من العقاب ما زال مستمراً

تقرير أمريكي:العراق بلد الاتجار بالبشر وإفلات مافيات الحشد من العقاب ما زال مستمراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال تقرير أمريكي، اليوم، أن العراق هو بلد المصدر والمقصد لضحايا الاتجار بالبشر ومعرض بشكل خاص لخطر الاتجار بالبشر، فيما بينَ أن الجناة فيه يواصلون عمل جريمتهم والافلات من العقاب.وذكرت صحيفة “ريليف ويب” في تقرير،  أن العراق لا يزال معرضا لجريمة الاتجار بالبشر. وعلى الرغم من إحراز الكثير من التقدم منذ تصديق العراق على “بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال”، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.وأضافت إن “العراق، وهو بلد المصدر والمقصد لضحايا الاتجار بالبشر، معرض بشكل خاص لخطر الاتجار بالبشر، وأغلبية الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم هم من النساء والأطفال، ومع ذلك، يواصل الجناة العمل مع الإفلات من العقاب لكون معظم المتاجرين بالبشر هو من منتسبي ميليشيات الحشد الشعبي وباقي الأذرع الإيرانية المتنفذة ، حيث يستغلون التكنولوجيات الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي والويب المظلم لتجنب الكشف وإيقاع الضحايا المحتملين وجذب العملاء المحتملين لسلعهم البشرية”، مبينة أنه “لقد تم بذل جهود كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لمعالجة الثغرات في مجال الوقاية والحماية لضحايا الاتجار بالبشر في العراق، ومحاكمة الجناة”.وقال غلام محمد إسحقاي، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق: “من الأهمية القصوى أن يتم تحديد هوية جميع هؤلاء الأطفال، وإبعادهم عن الوضع الاستغلالي، وإعطائهم الرعاية والدعم المناسبين في أقرب وقت ممكن”. المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق. “من خلال الدعوة القوية والعمل الصادق من قبل جميع أصحاب المصلحة، يمكن للعراق أن يحقق نتائج في مكافحة الاتجار بالأشخاص.”تهدف الحملة العالمية لهذا العام “عدم ترك أي طفل خلف الركب في مكافحة الاتجار بالبشر” إلى تسريع العمل من خلال معالجة الأسباب الجذرية مثل الفقر، وعدم كفاية الدعم للأطفال غير المصحوبين بذويهم أثناء الهجرة وتدفقات اللاجئين؛ بالإضافة إلى تعزيز أنظمة حماية الطفل، وتنفيذ آليات العدالة المراعية للأطفال لمحاسبة الجناة، وخاصة المتاجرين بالبشر.

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