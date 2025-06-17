مصدر حكومي ينفي إخلاء السفارة العراقية في طهران

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رشيد يدعو إلى تسليح الجيش العراقي بمنظومات دفاع جوي حديثة
المالكي:سلاحي مازال موجهاً ضد إسرائيل لنصرة إيران حتى الموت
المحكمة الاتحادية تقرر عدم تجاوز تقاعد المديرين العامين نسبة 80% من آخر راتب ومخصصات
نائب:الأحزاب السنية والكردية مع الضربات الإسرائيلية على إيران
وزارة التخطيط:العراق بعد 2003 دولة فاشلة
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أمريكا ترسل عدداً كبيراً من طائرات التزود بالوقود إلى أوروبا مع تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل
إسرائيل..نظام دفاعي جديد لاعتراض الصواريخ الإيرانية
ترامب:لا علاقة لنا بالهجمات الإسرائيلية على إيران
كاتس: سنحرق طهران إذا واصلت بإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل
الهجوم الإسرائيلي على إيران .. دمار المنشآت النووية ومقتل العشرات من قادتها
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المالكي:سلاحي مازال موجهاً ضد إسرائيل لنصرة إيران حتى الموت
عضو في مجلس العلاقات الخارجية الامريكي:العراق بلد تابع لإيران
السوداني:سأقاتل مع إيران ضد إسرائيل حتى “الاستشهاد”
السوداني:حماية إيران والدفاع عنها بمثابة حماية العراق والدفاع عنه
الإطار يجدد دعمه لإيران والقتال معها ضد إسرائيل حتى “الاستشهاد”
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