مصدر حكومي ينفي إخلاء السفارة العراقية في طهران

مصدر حكومي ينفي إخلاء السفارة العراقية في طهران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى مصدر في الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة بشأن إغلاق مبنى سفارة البلاد في العاصمة الايرانية طهران جراء تصاعد الهجمات الاسرائيلية، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام عربية.واضاف المصدر، ليس هناك عمليات إخلاء في السفارة العراقية، مضيفا أن “هناك مغادرة طوعية لبعض العاملين لسفارتنا في طهران”.

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