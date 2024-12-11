نائب:تقرير تقييم الحكومة سيقدم بعد العطلة التشريعية

نائب:تقرير تقييم الحكومة سيقدم بعد العطلة التشريعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة المدنية محمد البلداوي ، اليوم الأربعاء ، عن موعد تقديم التقرير النهائي الخاص بالتقييم الحكومي .وقال البلداوي في تصريح صحفي،إن” لجنة التخطيط الاستراتيجي باشرت بإعداد التقرير الثالث بعد الانتهاء من استضافة الوزراء والمسؤولين داخل اللجنة “.وأضاف ان ” لجنة التخطيط الاستراتيجي تتقدم تقريرها ما بعد العطلة التشريعية النيابية”.وتابع، أن التقرير الثاني سيرسل لرئيس الوزراء” ، مشيرا إلى أن “التقرير يحمل في طياته كافة الإنجازات الحكومية المتحققة فعليا”.وأوضح أن ” التقرير الثالث سيقدم خلال المرحلة المقبلة ومن خلاله سيتضح عمل كل وزارة بما قدمته من إنجازات على أرض الواقع “.

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