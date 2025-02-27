نائب: آلاف الأسماء الوهمية في قوائم رواتب موظفي الإقليم

نائب: آلاف الأسماء الوهمية في قوائم رواتب موظفي الإقليم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي ،الخميس، عن تقرير صادر من ديوان الرقابة المالية يكشف وجود 22 ألف موظف وهمي ضمن قوات البيشمركة.وقال السلامي  في حديث صحفي، بأن “تقرير ديوان الرقابة المالية يكشف عن وجود 22 ألف موظف وهمي في صفوف البيشمركة بإقليم كردستان، مما أدى إلى فروقات مالية بمليارات الدنانير في رواتب الموظفين”.وأشار إلى أن “التقرير كشف أيضًا عن عدم التحقق الدقيق لأسماء المتقاعدين، مما يطرح تساؤلات مهمة حول مدى شفافية إدارة الأموال العامة ومصداقية حكومة الإقليم فيما يتعلق بتوطين رواتب الموظفين في المصارف الاتحادية”.وأكد أن “هذه المخالفات مثبتة بالأدلة والوثائق الصادرة من جهات رسمية في الإقليم والمركز”.وشدّد على “ضرورة تحقيق العدالة والمساواة في معالجة هذه الملفات وفق الدستور والقانون، بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية، لضمان نزاهة الإدارة المالية في البلاد”.يُشار إلى أن حكومة إقليم كردستان تتهم بتعطيل وإعادة عملية توطين رواتب القوات الأمنية والموظفين، بما في ذلك قوات البيشمركة.

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