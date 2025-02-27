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وزير الخارجية: الموقف العراقي لا يتجاوز الموقف الإيراني بشأن سوريا
الحزب الشيوعي: حكومة السوداني عاجزة على الحفاظ على سيادة العراق
زعيم إطاري: لن نسمح لسراق المال العام المشاركة في الانتخابات
نائب إطاري: نرفض التدخل الأمريكي في إتفاق تصدير النفط من الإقليم
نائب: آلاف الأسماء الوهمية في قوائم رواتب موظفي الإقليم
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نادي الدفاع الجوي للسلة يشارك في بطولة السوبر لمنطقة غرب آسيا
اليوم..إنطلاق منافسات الدوري (16) من بطولة كأس العراق لكرة القدم
تراجع الدوري العراقي مركزاً واحداً لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
اليوم..المنتخب العراقي لكرة السلة أمام نظيره الأردني
منتخب العراق لقدامى اللاعبين يلاقي نظيره البحريني اليوم
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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ميليشيا بدر: بأمر خامئني إبقاء مسؤولي الحشد في مناصبهم حتى مماتهم
إيران تطلق سراح سجنائها في العراق بعنوان ” لإكمال مدة محكوميتهم في إيران”!
لأن وزارة الصحة أفشل وزارة..تركيا: العراق من أكثر الدول إرسالاً للمرضى لغرض العلاج
نائب سابق:ترامب سيفتح تحقيقا بالمساعدات الأمريكية للعراق بعد 2003 وأين ذهبت؟
مصدر إطاري مسؤول: رفض زعماء الإطار حضور (الشرع) لقمة بغداد تنفيذاً لأمر خامئني
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