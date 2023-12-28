نائب إطاري:تفاهمات اختيار رئيس البرلمان الجديد مازال في “دور الشرنقة”

نائب إطاري:تفاهمات اختيار رئيس البرلمان الجديد مازال في “دور الشرنقة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري , الخميس , ان انتخاب رئيس البرلمان الجديد ستتم خلال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي المقبل في التاسع من شهر كانون الثاني , مبينا انه لايوجد اتفاق على عقد جلسة استثنائية قبل موعد بدء الفصل التشريعي لإتاحة الفرصة الأخيرة للقوى السنية الاتفاق على مرشح او اكثر للمنصب . وقال النوري في تصريح  صحفي , ان ” القوى السياسية مازالت تجري تفاهمات بشان اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب ومازال الخلاف قائم بين تلك القوى ” . وأضاف ان ” القوى السياسية سوف لن تحرج السنة بجمع تواقيع لعقد جلسة استثنائية قبل بدء الفصل التشريعي المقبل وذلك لمنحها فرصة أخرى لاجراء المفاوضات لاختيار مرشح او اكثر للمنصب ” . وأوضح ان ” الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يلزم القوى السياسية الى باختيار رئيس مجلس النواب في اول جلسة بعد انتهاء عضوية الرئيس السابق المقال بتهم تزوير”.وأشار النوري إلى ان ” اختيار رئيس مجلس النواب سيتم خلال الجلسة الأولى للمجلس في التاسع من الشهر المقبل ” .

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