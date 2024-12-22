وزارة الكهرباء:إيران أبلغتنا “على الشعب العراقي أن يتحمل البرد والحرّ “من أجل إيران

وزارة الكهرباء:إيران أبلغتنا “على الشعب العراقي أن يتحمل البرد والحرّ “من أجل إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، عن قرب استئناف ضخ الغاز الإيراني الى محطات انتاج الطاقة الكهربائية خلال 15 يوما، لافتة الى فقدان المنظومة قرابة 8 الاف ميغاواط  بسبب توقف إمدادات الغاز المستورد من إيران. وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد موسى في حديث صحفي، إن “عدد من محطات إنتاج الكهرباء في بغداد ومحافظات الفرات الاوسط توقفت بسبب عدم وصول إمدادات الغاز الإيراني”.وأضاف موسى إن “توقف امدادات الغاز الإيراني، أدى إلى ضغط كبير على المنظومة الكهربائية وأثر بشكل كبير على إنتاج الطاقة لتفقد المنظومة من 7 الى 8 الاف ميغاوط من الطاقة الكهربائية “.وأوضح، أن “بعض محطات الإنتاج الجاهزة للعمل توقفت بسبب شح إمدادات الغاز الإيراني، ما أدى إلى تراجع قدرة المنظومة على تلبية احتياجات المواطنين في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الشتاء”، لافتاً الى أن “الجانب الإيراني ابلغنا إن توقف ضخ الغاز سببه (((وجود أعمال صيانة على أنابيب النقل)))!!!!!، وسيستأنف بعد 20 يوما”.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الكهرباء عن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوما.مقابل منحها كامل مبلغ العقد المبرم معها دون احتساب فترة الانقطاعات.

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