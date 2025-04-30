زيباري: جيش الإقليم سيكون له (11) فرقة!

زيباري: جيش الإقليم سيكون له (11) فرقة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المستشار العسكري لرئيس إقليم كردستان بابكر زيباري، امس الثلاثاء، (29 نيسان 2025)، عن دمج جميع قوات البيشمركة في 11 فرقة بحلول نهاية العام المقبل 2026.وقال زيباري في تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، ان: “حكومة إقليم كردستان اتخذت خطوات كبيرة لتوحيد قوات البيشمركة، وهذه الخطوات أسعدت الحلفاء وسيواصلون المساعدة والدعم”.وأضاف “بحلول نهاية العام المقبل سيتم توحيد جميع قوات البيشمركة في 11 فرقة وسيكون لإقليم كردستان قوة بيشمركة واحدة”.وأكد زيباري، ان “حكومة إقليم كردستان ووزارة البيشمركة اتخذتا خطوات جيدة جداً لتوحيد قوات البيشمركة بمساعدة الحلفاء، وحتى الآن تم إنشاء حوالي تسع فرق من قوات البيشمركة، منها اثنتان في دهوك، وواحدة في بارزان، واثنتان في أربيل، وعدة فرق في السليمانية، وسيتم دمج الوحدتين 70 و 80 في فرقة واحدة”.وتُعدّ قوات البيشمركة جزءًا من منظومة الدفاع الوطني بحسب الدستور العراقي المقر في 2005 وهي خاصة بإقليم كردستان.وتنقسم قوات البيشمركة إلى وحدتين (70-80) خاضعتين لإمرة الحزبين الرئيسيين في الإقليم وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

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