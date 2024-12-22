سوالف الطائفيين المتخلفين ..ائتلاف المالكي:إسرائيل تقود حرباً ضد الشيعة!!

سوالف الطائفيين المتخلفين ..ائتلاف المالكي:إسرائيل تقود حرباً ضد الشيعة!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق -اكد عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم محمد، الأحد، ان الكيان الصهيوني يقود حرباً هدفها القضاء على المكون الشيعي ومنع العراق من الحصول على أسلحة متطورة لابقاءه ضعيفاً أمام قدرات الاحتلال.وقال محمد في حديث صحفي، ان “العراق يواجه خطراً محدقاً بأمنه واستقراره نتيجة المخططات الصهيونية تجاه دول محور المقاومة، ما يحتم على أبناء المكون الشيعي توحيد الصفوف مابين العراق وايران واليمن ولبنان لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية”.واضاف ان “قيام الجانب الأمريكي بوضع الفيتو ومنع العراق من الحصول على اسلحة متطورة او منظومات دفاع جوي قادرة على حفظ الاجواء يمثل محاولة لابقاء العراق ضعيفا ويندرج ضمن مخطط الحرب ضد المكون الشيعي”.

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