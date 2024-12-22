مصدر إطاري:الخزعلي سيبقى في (قم)خوفا من تصفيته

مصدر إطاري:الخزعلي سيبقى في (قم)خوفا من تصفيته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر إطاري مطلع ، اليوم الأحد، ما يردده الإعلام ضد زعيم العصائب قيس الخزعلي، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة وهو يتواجد في مدينة قم الإيرانية .وقال المصدر، عند سؤاله عن ما يتردد في وسائل الإعلام ومنصات التواصل عن مقتل أو إصابة الخزعلي بجروح جراء غارة بطائرة مسيرة على الحدود العراقية إن “هذا ما يروج له الإعلام الأصفر والمأجور الذي يعمل ضد المقاومة ورموزها”.وأضاف أن “الخزعلي يتواجد منذ فترة في إيران، وقد استقر لفترة في مدينة مشهد شمال شرق إيران حيث مرقد الإمام علي بن موسى الرضا، وبعدها انتقل إلى مدينة قم وسط إيران لمتابعة ومواصلة درسه الحوزوي الخاص”.وعند سؤال المصدر لماذا الآن في إيران وليس قبلها ؟، أجاب تحسبا من تصفيته. 

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