وزير الخارجية: الموقف العراقي لا يتجاوز الموقف الإيراني بشأن سوريا

وزير الخارجية: الموقف العراقي لا يتجاوز الموقف الإيراني بشأن سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، بان موقف العراق بشأن سوريا مرتبط بإيران، فيما بين ان أمريكا طرحت علينا وقف استيراد الغاز من إيران. وقال حسين في لقاء متلفز ، إن “سوريا لم تطلب ضمانات أمنية بشأن زيارة وزير خارجيتها للعراق”، فيما بين، اننا “قبلنا طلب وزير خارجية سوريا تأجيل زيارته للعراق”! .وأضاف، ان “موقفنا بشأن سوريا مرتبط بإيران”، مؤكدا، ان “واشنطن تطرح علينا مسائل تتعلق بزيادة الضغط على إيران”.

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