البارزاني يدعو إلى السلام في المنطقة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت ( 29 تشرين الثاني 2025 )، أهمية التحول الذي تشهده المنطقة باتجاه ترسيخ السلام.وأشار بارزاني خلال كلمته في منتدى “ملا جزيري” بجزيرة بوتان في محافظة شرناخ التركية، إلى “استعداد إقليم كردستان لتقديم كل ما يمكن من أجل إنجاح هذه العملية، آملاً أن تقود إلى نتائج إيجابية تُسهم في استقرار وازدهار شعوب المنطقة”.وكان بارزاني قد وصل صباح اليوم السبت، إلى قضاء جزيرة بوتان في محافظة شرناخ للمشاركة في النسخة الرابعة من الندوة الدولية حول الشاعر والمتصوف الملا الجزيري، التي انطلقت أمس الجمعة في قاعة مؤتمرات فندق “ديدمان جزيرة” وتستمر ليومين بمشاركة باحثين وأكاديميين محليين ودوليين.وشهدت المدينة رفع صور كبيرة لمسعود بارزاني وعبارات ترحيب في مواقع مختلفة، فيما يشارك في الندوة نحو 90 شخصية وباحثاً من عدة دول، تتضمن جلساتها أوراقاً بحثية ودراسات حول حياة الملا الجزيري وأعماله الأدبية وتأثيره الفكري.

